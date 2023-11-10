Водитель получила перелом из-за падения автомобиля вместе с мостом в Подмосковье

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

В Подмосковном районе в деревне Кутьино автомобиль упал вместе с мостом. Водитель Алла Николенко в разговоре с RT рассказала, что в результате получила перелом ноги со смещением.

Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Выбраться из сильно повреждённого автомобиля ей помогли несколько мужчин, они находились рядом. Первая помощь была оказана на месте.

Также женщина сообщила, что неделю назад на мосту производился ремонт.

"Какое-то отверстие посередине, потом его заляпали асфальтом. И примерно где-то вот в этом промежутке и рухнул", — рассказала пострадавшая.

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