Водитель получила перелом из-за падения автомобиля вместе с мостом в Подмосковье

В Подмосковном районе в деревне Кутьино автомобиль упал вместе с мостом. Водитель Алла Николенко в разговоре с RT рассказала, что в результате получила перелом ноги со смещением.
Выбраться из сильно повреждённого автомобиля ей помогли несколько мужчин, они находились рядом. Первая помощь была оказана на месте.
Также женщина сообщила, что неделю назад на мосту производился ремонт.
"Какое-то отверстие посередине, потом его заляпали асфальтом. И примерно где-то вот в этом промежутке и рухнул", — рассказала пострадавшая.
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