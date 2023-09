Тюменец после развода с женой потратил детское пособие на себя

Житель Тюмени тайно получал для себя ежемесячное пособие по уходу за ребенком после развода с женой. Это действие привело к тому, что бывшей жене трижды было отказано в выплате алиментов на ребенка из Фонда пенсионного обеспечения и социального страхования Российской Федерации.

