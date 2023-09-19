Тюменец после развода с женой потратил детское пособие на себя

Житель Тюмени тайно получал для себя ежемесячное пособие по уходу за ребенком после развода с женой. Это действие привело к тому, что бывшей жене трижды было отказано в выплате алиментов на ребенка из Фонда пенсионного обеспечения и социального страхования Российской Федерации.

Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.

В период с апреля 2022 по апрель 2023 года житель Тюмени обманным путем получал ежемесячное пособие на воспитание детей, а с 1 мая 2023 года он продолжал получать пособие после развода. Однако он не использовал эти деньги на содержание детей, как требовалось.

Ситуация была раскрыта, когда 36-летняя жительница Тюмени сообщила о случившемся в прокуратуру. Расследование показало, что у женщины было двое детей в возрасте 11 и 14 лет, которые все еще находились на ее попечении. Несмотря на это, ее бывший муж ложно получал пособие по уходу за ребенком, направляя средства на личные нужды.

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Семьи стали чаще разводиться, чтобы получать ежемесячное пособие