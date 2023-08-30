Депутат Госдумы Колунов предложил пожарным таранить машины россиян

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Такой инициативой поделился депутат Госдумы Сергей Колунов. По его мнению, когда нет других путей проезда, спасатели должны иметь возможность подъехать к горящим объектам, не обращая внимания на другие транспортные средства. Он подчеркивает, что в случае повреждения автомобилей их владельцы смогут получить компенсацию, но ответственность за возникшие ДТП лежит на них.

Фото: openverse.org

Цель нового законопроекта — научить россиян не закрывать путь для пожарных расчетов. Правонарушения, связанные с неправильной парковкой, ставят под угрозу жизни и здоровье граждан. Колунов считает, что если владельцы автомобилей не будут действовать разумно, им придется платить значительные штрафы, а также возмещать ущерб своим транспортным средствам.

В настоящее время пожарные имеют право сталкивать неправильно припаркованные автомобили в случае чрезвычайной необходимости. Тем не менее, они практически никогда не используют эту возможность, опасаясь юридических последствий, сообщает motor. ru Если законопроект будет принят, депутат предлагает оборудовать специальные транспортные средства с усиленными бамперами, которые позволят защитить пожарную машину и сталкивать с минимальным ущербом автомобили граждан.

В феврале прошлого года была представлена новая пожарная машина в России, разработанная на базе КамАЗа. Она основана на грузовом автомобиле К5.

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Таран пожаркой глазами жертвы