Внебрачный сын Жириновского намерен доказать родство с ним в суде

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно СМИ сообщили о значительном событии в деле внебрачного сына Владимира Жириновского, добивающегося юридического признания своего родства с покойным политиком. 2 августа 36-летний Олег Эйдельштейн подал иск в Никулинский суд столицы с намерением установить свои законные права на наследство Жириновского наряду с другими членами семьи.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Незаконнорожденный сын Владимира Жириновского

Олег Эйдельштейн давно хотел установить свою связь с Владимиром Жириновским. Примечательно, что скандальный политик принимал активное участие в воспитании Олега. Когда Олегу было всего 14 лет, Жириновский посоветовал ему переехать в Москву, чтобы продолжить там образование.

Судебная борьба за наследство

Юридическая борьба за наследство Жириновского приняла неожиданный оборот после того, как Эйдельштейн решил официально заявить о своих правах. Наряду с другими детьми Жириновского — Игорем Лебедевым и Анастасией Боцан-Харченко — Олег добивается законной доли наследства своего отца. Судебный процесс, вероятно, привлечет значительное внимание в связи с известным статусом покойного политика.

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