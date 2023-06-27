В Новосибирске девушку шокировали играющие в волейбол нудисты

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске женщина, которая в первый раз попала на нудистский пляж, возмущена играющими в волейбол людьми. Екатерина сочла "голые игры" чересчур откровенными.

По её рассказу, она долго морально готовилась к походу на "такой" пляж рядом с Академгородком. И вот в жаркий день сибирячка отправилась загорать топлес.

На нудистском пляже девушка была шокирована числом людей, не стеснявшихся голыми играть в волейбол.

"Я испытала настоящий шок от того, что женщины, например, не стеснялись… Да и мужчины явно не испытывали стеснения, когда подпрыгивали голышом, чтобы отбить мяч", — в беседе с "АиФ-Новосибирск" рассказала Екатерина.

Но еще больше она удивилась, когда к ней подошел парень и предложил присоединиться к "спортсменам".

"Совершенно не постеснялся подойти ко мне голым и пригласить поиграть в волейбол. Я, естественно, отказалась", — подытожила Екатерина.

Она отмечает, что пробыла рядом с нудистами около двух часов, и пока у неё нет желания ходить туда.

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Красивый женский волейбол