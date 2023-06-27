В Новосибирске женщина, которая в первый раз попала на нудистский пляж, возмущена играющими в волейбол людьми. Екатерина сочла "голые игры" чересчур откровенными.
По её рассказу, она долго морально готовилась к походу на "такой" пляж рядом с Академгородком. И вот в жаркий день сибирячка отправилась загорать топлес.
На нудистском пляже девушка была шокирована числом людей, не стеснявшихся голыми играть в волейбол.
"Я испытала настоящий шок от того, что женщины, например, не стеснялись… Да и мужчины явно не испытывали стеснения, когда подпрыгивали голышом, чтобы отбить мяч", — в беседе с "АиФ-Новосибирск" рассказала Екатерина.
Но еще больше она удивилась, когда к ней подошел парень и предложил присоединиться к "спортсменам".
"Совершенно не постеснялся подойти ко мне голым и пригласить поиграть в волейбол. Я, естественно, отказалась", — подытожила Екатерина.
Она отмечает, что пробыла рядом с нудистами около двух часов, и пока у неё нет желания ходить туда.
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