Актёр Алексей Огурцов: победа на Украине близка

Известный российский актёр Алексей Огурцов ожидает скорого окончания спецоперации на Украине. Такой вывод он делает не как кумир телезрителей, а как офицер и ветеран боевых действий.

Артист рассказал, что уже восемь лет помогает беженцам из Донбасса и регулярно сопровождает гуманитарные миссии в ДНР, ЛНР и Сирию. По словам Огурцова, за это время донбасским республикам вместе с единомышленниками он передал более двух тонн гуманитарного груза: продовольствия, стройматериалов, канцелярских товаров, одежды.

"Я в этом (скором окончании СВО. — Прим. ред.) не сомневаюсь. Мы, русские, — победители, это записано в наших генах", — ответил актёр на вопрос о сроках спецоперации.

Он уточнил: жители России всегда отличались от европейцев и американцев силой духа, так как нация смогла выстоять и победить в Великой Отечественной войне.

Что касается коллег по театру и кино, которые осудили спецоперацию и решили покинуть Россию, Огурцов признался интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", что больше не считает их своими друзьями.

"Это их выбор и их крест — стать предателями. Их осуждает общество, но есть и высшая кара — Господь", — добавил артист.