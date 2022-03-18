Эксперт оценил рекомендацию Сбербанка не обновлять ПО устройств из-за кибератак

Эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий прокомментировал Pravda.Ru рекомендацию Сбербанка отказаться от обновления программного обеспечения из-за роста рисков заражения устройств.

По словам Лукацкого, есть риски, что разработчики магазинов приложений App Store (Apple) и Google Play (Google) могут заразить обновление вредоносными вирусами.

"Да, такие риски существуют. В последние дни стало известно об энном количестве случаев, когда зарубежные разработчики встраивали в программное обеспечение, распространяемое по свободной лицензии (так называемой Open Source) или через магазины App Store и Google Play, вредоносный функционал, который срабатывал в том случае, если программа запускалась на территории России или Белоруссии. Поэтому такие риски сейчас стали вполне реальны", — подчеркнул собеседник издания.

В пятницу, 18 марта Сбербанк порекомендовал пользователям временно не обновлять программное обеспечение из-за участившихся кибератак. В финансовой организации отметили, что в последнее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое ПО провокационного медиаконтента.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен