Пресс-служба ЛДПР опровергла сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Лидерa ЛДПР Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что врачи установили депутату трубку в горло и перевели на аппарат жизнеобеспечения. Якобы для полного перехода на ИВЛ медики ввели его в состояние медикаментозной комы.

«В последнее время состояние здоровья Владимира Вольфовича ухудшалось: он с трудом мог говорить и дышать — лёгкие переставали работать», - пишет популярный канал.

Однако никаких ссылок на источники информации авторы не приводят. Между тем в пресс-службе партии эту информацию уже назвали несоответствующей действительности и заявили, что состояние политика остаётся стабильным.

Напомним, Владимир Жириновский был госпитализирован в тяжелом состоянии с «омикроном» 9 февраля. С тех пор данные о состоянии его здоровья появлялись противоречивые.

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