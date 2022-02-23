Юрий Дудь призвал направить природные ресурсы на благо российских регионов, а "не богатеть самим".
Один из самых популярный в России журналистов не одобрил милитаристские настроения в российском обществе. Он назвал причину неблагополучия России, которая уступает в экономическом развитии Норвегии.
"Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из тёплых столичных квартир", — написал Дудь в своём Instagram-аккаунте.
Видеоблогер раскритиковал решения, которые "вся эта тусовка принимает".
"Решения — не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться", — написал журналист.
Дудь воспринимает свой пост как письменное доказательство того, что он не поддерживал "имперский угар власти".
Юрий заявил, что его мучают чувства стыда и вины, несмотря на то, что он вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи.
В конце своего поста Дудь признался в любви к Родине и пожелал мира во всём мире.
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