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Автор Елена Федорова

Метеоролог заявил, что россиян ждёт очень тёплый февраль

Общество

Февраль в этом году будет тёплый, показатели превысят норму на 6-9 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.

Метеоролог заявил, что россиян ждёт очень тёплый февраль

Эксперт рассказал URA.RU, что февраль 2022 года может войти в пятёрку самых тёплых февралей XXI века, если прогнозы верны.

"Февраль 2022 года может войти в пятёрку самых теплых февралей XXI века, так как в ближайшие пять дней показатели будут превышать норму на 6-9 градусов. Температура воздуха в Москве и практически во всем Центральном федеральном округе составит от +1 до +3 градусов", — сказал Шувалов.

Метеоролог заметил, что плюсовая температура будет до 12 февраля, затем придёт небольшое похолодание, а в среду, 16 февраля, вновь вернутся положительные показатели. Высота снежного покрова просядет на 10 см, добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал необычную погоду в некоторых регионах России. Так, в европейской части РФ температура превысит норму. В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8-10 градусов.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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