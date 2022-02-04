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Автор Денис Постольский

Синоптики предсказали россиянам пушкинские «мороз и солнце»

Общество

Центр погоды "Фобос" прогнозирует пушкинские "мороз и солнце" в Центральной России, сообщается на сайте "Метеоновости".

Синоптики предсказали россиянам пушкинские «мороз и солнце»

С приближением выходных регион окажется в полосе повышенного атмосферного давления, что приведет к сокращению до минимума вероятности осадков. В ночь на 5 февраля морозы достигнут -10-15 градусов. Днем будет в пределах -4-9 градусов, что несколько ниже среднесуточной нормы.

Согласно прогнозу, пушкинские "мороз и солнце" не будут продолжительными. Уже 6 февраля атмосферное давление начнет падать, с запада придут снеговые тучи, которые будут удерживать тепло у земли. Ночью температура опустится до -6-11 градусов, днем потеплеет до 0 — минус 5 градусов, что на четыре градуса выше многолетней нормы.

Напомним, в течение недели в российской столице ожидается неустойчивая погода со снегопадом.

  • В пятницу, 4 февраля, минимальная температура в Москве — минус 7-12 градусов, максимальная — 5-10 градусов;
  • В субботу, 5 февраля, минимальная температура составит минус 10-15 градусов, что соответствует климатической норме.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Наталия Красовская
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