Москвичей ожидают 20-градусные морозы на следующей неделе

Синоптики прогнозируют наступление сильных холодов в Москве на следующей неделе. При этом в ближайшие дни ожидается облачная погода с небольшим снегом.

По данным официального сайта Москвы, в субботу, воскресенье и понедельник столбики термометров покажут минус семь градусов, а ночью — 11 градусов ниже нуля. При этом скорость ветра достигнет 10 метров в секунду.

На следующей неделе синоптики предвещают холодную погоду в столице: во вторник ожидается минус 12 градусов, в среду — 15 ниже нуля (ночью воздух охладится до минус 20 градусов).

Ранее журналист болгарской газеты "Труд" Румяна Генадиева назвала государства, которые могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие 100 лет из-за глобального потепления и природных катаклизмов.

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