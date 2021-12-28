Россияне смогут зарегистрировать брак или рождение ребёнка в любом ЗАГСе

На данный момент регистрация рождения ребёнка возможна исключительно там, где он родился, либо по месту жительства его родителей. То же самое касается усыновления — это можно сделать по месту заключения решения суда об усыновлении ребенка либо по месту жительства его приёмных родителей. Оформить расторжение брака россияне сегодня могут только по месту его регистрации или по месту жительства мужа и жены.

Исключение на сегодняшний день составляет только заключение брака — это можно сделать в любом ЗАГСе, который находится в России.

Госдумой РФ был принят закон об экстерриториальном принципе работы российских ЗАГСов и МФЦ, вступающий в силу 30 декабря. Он будет касаться регистрации всех актов гражданского состояния:

рождения;

усыновления ребёнка;

установления отцовства;

заключения брака;

расторжения брака;

перемены имени;

регистрации смерти.

Теперь любое из этих действий можно будет осуществить в любом ЗАГСе России, который выберет гражданин.

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