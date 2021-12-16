Школам Москвы рекомендовали уйти на каникулы с 27 декабря

Московские школьники могут уйти на новогодние каникулы раньше чем обычно.

Как сообщили РИА Новости в департаменте образования и науки Москвы, столичным школам рекомендовано отправить учеников на каникулы с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

"Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учётом мнения этого коллегиального органа управления", — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что раннее начало каникул должно способствовать снижению заболеваемости в Москве.

В департаменте уточнили, что для учеников начальных классов предусмотрена работа дежурных групп с c 27 по 30 декабря на случай, если у родителей школьников будет потребность в этом.

В сообщении отмечается, что начать каникулы раньше обычного срока рекомендуется только школам столицы.

"Детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме", — сообщили в департаменте образования и науки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.