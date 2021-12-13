Умер режиссёр Сергей Соловьёв

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Соловьёв умер на 78 году жизни от тяжёлой болезни, сообщается на сайте Кино-Театр.Ру.

Будущий народный артист России и лауреат Государственной премии СССР родился 25 августа 1944 года в городе Кемь (ныне республика Карелия). После окончания режиссёрского факультета ВГИКА Соловьёв работал на Ленинградском телевидении и "Мосфильме".

За свою карьеру режиссёр снял такие известные фильмы, как "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Нежный возраст", "Анна Каренина", "Сто дней после детства" и т. д.

В 1981 и 1987 годах Соловьёв входил в состав жюри Венецианского кинофестиваля.

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