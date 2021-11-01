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Детский омбудсмен оценила идею создания базу вакансий для подростков

Общество

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец поддержала предложение депутата Госдумы Дениса Майданова о создании единой базы проверенных вакансий для несовершеннолетних работников по всей России.

Детский омбудсмен оценила идею создания базу вакансий для подростков

Волынец назвала хорошей идеей создание реестра благонадёжных работодателей.

"Он позволит обезопасить детей от неблагонадёжных работодателей. С подростками могут заключить договор, а потом не заплатить, и у них нет финансовых и юридических возможностей идти в суд", — сообщила детский омбудсмен в беседе с NEWS.ru.

Такой реестр давал бы гарантию того, что несовершеннолетние работники точно получат зарплату за свой труд, сказала Волынец.

По её мнению, детский труд можно использовать на сельхозпредприятиях, которым требуются сезонные работники по уборке урожая. Школьники как раз летом свободны, поэтому могут подрабатывать на полях.

Реестр окажется полезен и работодателям, которые смогут оперативно находить работников, считает Волынец

Ранее депутат Денис Майданов сказал, что во время пандемии многие семьи потеряли доход, и подростки начали проявлять повышенный интерес к работе. Парламентарий отметил, что работа может помочь несовершеннолетним не только заработать денег, но и избежать деструктивного влияния улицы. Он призвал усовершенствовать законодательство в сфере трудоустройства подростков.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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