В Санкт-Петербурге на складах закончился "Спутник Лайт"

В Санкт-Петербурге во всех пунктах вакцинации и на складах закончилась однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", сообщили "Фонтанке" в городском комитете здравоохранения.

Ранее жители Северной столицы пожаловались губернатору Александру Беглову на отсутствие данной вакцины.

В комитете здравоохранения рассказали, что Минздрав РФ распределяет вакцину по субъектам РФ, поэтому поставки зависят от федерального ведомства.

Пока неизвестно, когда в Санкт-Петербурге снова появится "Спутник Лайт". Однако петербуржцы могут вакцинироваться препаратом "Спутник V".

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