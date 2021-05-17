Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала отпускную цену четвёртой российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Стоимость одной дозы препарата составит 342,36 рубля без НДС, сообщает пресс-служба ФАС.
"Спутник Лайт" — однокомпонентная вакцина от COVID-19. Её эффективность оценивается более чем в 70%.
Ранее ФАС согласовала цены на двухкомпонентные вакцины:
Правительство на прошлой неделе сообщило о том, что первый компонент вакцины получили более 25 млн россиян. Двумя компонентами привились 9,4 млн жителей России.
С начала пандемии коронавируса зафиксировано 4,94 млн случаев заболевания. Выздоровели 4,55 млн человек. Зафиксировано почти 116 тыс. летальных исходов.
За последние сутки выявлено 8 554 случая COVID-19. Наибольшее количество заражений зафиксировано в Москве (2789).
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