Стала известна отпускная цена вакцины "Спутник Лайт"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала отпускную цену четвёртой российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Стоимость одной дозы препарата составит 342,36 рубля без НДС, сообщает пресс-служба ФАС.

"Спутник Лайт" — однокомпонентная вакцина от COVID-19. Её эффективность оценивается более чем в 70%.

Ранее ФАС согласовала цены на двухкомпонентные вакцины:

"Спутник V" — 866,81 рубля;

"ЭпиВакКорона" — 842,02 рубля;

"КовиВак" — 866 рублей.

Правительство на прошлой неделе сообщило о том, что первый компонент вакцины получили более 25 млн россиян. Двумя компонентами привились 9,4 млн жителей России.

С начала пандемии коронавируса зафиксировано 4,94 млн случаев заболевания. Выздоровели 4,55 млн человек. Зафиксировано почти 116 тыс. летальных исходов.

За последние сутки выявлено 8 554 случая COVID-19. Наибольшее количество заражений зафиксировано в Москве (2789).