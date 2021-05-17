EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дочь певца Данко попала в реанимацию в тяжёлом состоянии
В США создали робота с уникальной рукой-щёткой для волос
Greenpeace: Турция стала "крупнейшей в Европе свалкой пластиковых отходов"
"Угощу американцев пельменями": из Екатеринбурга уехала генконсул США
Минсельхоз прокомментировал ситуацию на рынке сахара
Не нужна нам ваша Олимпиада, заявляют 80% японцев
Лидер грузинской оппозиции отправился за консультацией на Украину
Сын Наташи Королёвой объяснил, почему вернулся в Россию из США
Блинкен планирует обсудить с Лавровым небезопасный "СП-2"

Стала известна отпускная цена вакцины "Спутник Лайт"

Общество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала отпускную цену четвёртой российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Стоимость одной дозы препарата составит 342,36 рубля без НДС, сообщает пресс-служба ФАС.

Стала известна отпускная цена вакцины "Спутник Лайт"

"Спутник Лайт" — однокомпонентная вакцина от COVID-19. Её эффективность оценивается более чем в 70%.

Ранее ФАС согласовала цены на двухкомпонентные вакцины:

  • "Спутник V" — 866,81 рубля;
  • "ЭпиВакКорона" — 842,02 рубля;
  • "КовиВак" — 866 рублей.

Правительство на прошлой неделе сообщило о том, что первый компонент вакцины получили более 25 млн россиян. Двумя компонентами привились 9,4 млн жителей России.

С начала пандемии коронавируса зафиксировано 4,94 млн случаев заболевания. Выздоровели 4,55 млн человек. Зафиксировано почти 116 тыс. летальных исходов.

За последние сутки выявлено 8 554 случая COVID-19. Наибольшее количество заражений зафиксировано в Москве (2789).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Угощу американцев пельменями": из Екатеринбурга уехала генконсул США
Минсельхоз прокомментировал ситуацию на рынке сахара
Не нужна нам ваша Олимпиада, заявляют 80% японцев
Лидер грузинской оппозиции отправился за консультацией на Украину
Сын Наташи Королёвой объяснил, почему вернулся в Россию из США
Почему мужчины "ходят налево" - версии самих виновников адюльтера
Блинкен планирует обсудить с Лавровым небезопасный "СП-2"
Дело "Башкирской содовой компании" связано с возможным рейдерским захватом в Казахстане
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
"Хабр Карьера": 90% россиян работают сверхурочно
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство экс-работнице Госдепартамента США Сюзанне Масси получить будет непросто.

Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве
На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России
Новости Украины
На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России
Политика. Новости и аналитика
Советница Рейгана выпила водки и попросила у Путина российское гражданство
Интернет
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp
Соломон Соловьев Знак зодиака 17 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять? Любовь Степушова Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Наука и техника
Способность свиней дышать через задний проход спасёт COVID-больных от смерти
Новости футбола
Известны четыре возможных соперника "Спартака" в Лиге чемпионов
Алексей Мухин: Дом профсоюзов Одессы будет в центре Нюрнберг-2
Мир. Новости мира
Алексей Мухин: Дом профсоюзов Одессы будет в центре Нюрнберг-2
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников