Бескультурное общество применяет штамп "яжматери" к любой женщине с ребенком

В современном обществе все чаще можно услышать обвинения в адрес молодой мамочки в "яжмтеринстве". Однако, необходимо разобраться, прав ли будет очевидец, назвавший "яжматерью" женщину, которая просит подростков уступить для ее маленького ребенка место в автобусе или в ситуации, когда мамочка просит очередь пропустить ее вперед.

"Яжматерью" принято считать женщину, недавно родившую и требующие к себе повышенного внимания не только со стороны членов своей семьи, но и окружающих ее людей. О том, откуда в обществе столько "яжматерей", и почему люди норовят применить данный ярлык к любой матери с маленьким ребенком, рассказала журналист издания Москва 24, мама двоих детей Евгения Бородина.

Не все способны безболезненно переключиться на новый статус

По мнению автора статьи, женщина привыкает к трепетному отношению в период ее беременности и ожидает такую же заботу со стороны окружающих после рождения ребенка. При этом женщина забывает, что отныне она сама должна принимать взвешенные решения, заботится о своем ребенке, не ожидая чьей-то постоянной помощи: пассажиров в автобусе, водителей такси, врачей, коллег на работе.

"Не все способны безболезненно переключиться на это состояние. Некоторые долго несут новый статус как символ избранности", — рассказывает журналист.

Автор отмечает, что понимает матерей первенцев, так как именно они более подвержены чрезмерному опекунству своего чада особенно, если беременность была долгожданной и сопровождалась проблемами со здоровьем.

"Новобранцы" считают свое материнство чем-то необыкновенным, из ряда вон выходящим и достойным всяческих похвал. Женщины, родившие двух детей и более, реже других бросаются в гущу событий с возгласами "Я же мать!", — поясняет автор.

Людей раздражают попытки манипуляций

Негативное прозвище чаще всего получают мамочки, которые после рождения ребенка еще не успели сбросить "беременный" сарафанчик" и продолжают капризничать, требуя пропустить их в очереди или отказывая в просьбе пассажиров убавить звук музыкальной игрушки, которая так нравится ее ребенку.

"Общество негативно воспринимает не самих мам, а их стремление требовать к себе особого отношения. Людей раздражают попытки манипуляций в стиле "вы должны мне потакать во всем, потому что у меня ребенок", — говорится в сообщении.

Обычные мамы о "яжматеринстве”

Журналист видит проблему прежде всего в том, что ярлык "Яжматери" в настоящее время приклеивается к любой мамочке с маленьким ребенком. Особенно часто женщин в этом обвиняют невоспитанные граждане, оправдания тем самым свое бескультурье. При этом мамочка с ребенком имеет неоспоримое право занимать удобное место в общественно транспорте или заходить в автобус первой.

"Обычные мамы, с юмором относятся к шуткам о "яжематеринстве", так как сами сталкиваются с такими дамами. Злоупотреблять язвительными комментариями не стоит. Хотя бы потому, что все мы тоже были детьми, которых опекали заботливые мамы" — резюмировала автор.

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