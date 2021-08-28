EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стало известно, почему силовики пришли к лидеру группы Rammstein
Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-24
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein наведалась полиция
В Калининграде прокомментировали плакат с регионом в составе Германии
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Россияне восприняли новую должность Поклонской как "ссылку"
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"
США выделит 60 миллионов долларов из средств Пентагона на помощь Украине

В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше

Общество

Специалисты сравнили иммунитет людей после перенесённой коронавирусной инфекции и иммунитет, выработанный в организме после вакцинации. Эксперты сделали однозначный вывод по итогам исследований.

В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше

Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина отметила, что иммунитет после перенесенного коронавируса более надёжный. Естественный иммунитет лучше предохраняет от нового заражения.

"Иммунитет после болезни более сильный, он более напряжённый, он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое — это вирус только, например, на S-белок", — рассказал Драпкина в эфире канала "Россия 24".

По мнению специалиста, после прививки антительный ответ меньше, чем после того, как организм человека справился с болезнью.

Эксперт подчеркнула, что вакцинироваться всё равно необходимо, потому что прививка помогает справляться с тяжелой формой болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Все что вы хотели спросить про прививку от короны узнайте сейчас у врача
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше
Песков ответил на жалобу журналистов на закон об "иноагентах"
Психолог перечислила универсальные черты жертв домашнего насилия
Новый мегаполис в Сибири будет создан на основе Электрограда
Ирина Аллегрова захотела вернуться на сцену
Вышедшая замуж Горбачёва показала фото с мужем и младенцем
Стало известно, почему силовики пришли к лидеру группы Rammstein
Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-24
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein наведалась полиция
В Калининграде прокомментировали плакат с регионом в составе Германии
Популярное
Общество
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Ранее артистка обращалась к Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. Певицу, скрывавшую в России от преследования, по сообщению Telegram-канала "112", задержали московские силовики.

Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане
Мир. Новости мира
Афганистан в момент лишился 80 процентов бюджета
Мир. Новости мира
"Талибан"* просит страны мира помочь в борьбе с торговлей опиумом
Василий Амирджанов Бурятский депутат потребовал запретить "Единую Россию" Василий Амирджанов Любовь Степушова Это наша земля: в Бразилии взбунтовались индейцы Любовь Степушова Рустем Сафронов Коготок увяз — всей птичке пропасть: администрация Джо Байдена тонет в проблемах Рустем Сафронов
Политика. Новости и аналитика
Путинские выплаты: из чужих денег под выборы?
Новости Украины
На Украине заявили, что они вынуждены опускаться до низкого уровня других стран
Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера?
Мир. Новости мира
Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников