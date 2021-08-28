В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше

Специалисты сравнили иммунитет людей после перенесённой коронавирусной инфекции и иммунитет, выработанный в организме после вакцинации. Эксперты сделали однозначный вывод по итогам исследований.

Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина отметила, что иммунитет после перенесенного коронавируса более надёжный. Естественный иммунитет лучше предохраняет от нового заражения.

"Иммунитет после болезни более сильный, он более напряжённый, он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое — это вирус только, например, на S-белок", — рассказал Драпкина в эфире канала "Россия 24".

По мнению специалиста, после прививки антительный ответ меньше, чем после того, как организм человека справился с болезнью.

Эксперт подчеркнула, что вакцинироваться всё равно необходимо, потому что прививка помогает справляться с тяжелой формой болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

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