"Собрал Россию воедино": Познер назвал главное достижение Путина

Журналист Владимир Познер вспомнил непростые для нашей страны 90-е годы и сравнил это время с периодом правления Путина.

Владимир Познер активно общается с подписчиками в своём Instagram-аккаунте. Он взял себе за правило отвечать на вопросы интернет-пользователей, которым интересно мнение телеведущего по тем или иным социальным и общественно-политическим вопросам.

Один из поклонников Познера записал свои вопросы на видео.

"Я не являюсь поклонником Владимира Путина, но всё-таки — двадцать лет у власти. Не могли бы вы назвать очевидное его достижение как президента?" — спросил подписчик у Познера.

Журналист подробно ответил на данный вопрос, который показался ему интересным и важным.

"Я думаю, что главное достижение Путина в том, что он всё-таки собрал Россию воедино. Я очень хорошо помню 90-е годы. Было очевидно, что страна просто разваливается. Да, многие говорят о том, что тогда была свобода, была демократия. Об этом можно спорить, но факт тот, что Россия потеряла всякое значение для остального мира. Никто не обращал никакого внимания на Россию — ни на её интересы, ни вообще на её положение. Собственное ей говорили: "Проиграла холодную войну — сиди и заткнись". Путин сумел изменить это положение. Сегодня игнорировать Россию никак нельзя. Мне кажется, что это его главное достижение", — объяснил свою позицию Владимир Владимирович.

Подписчики согласились с телеведущим.

"Абсолютна согласна! Что Путин смог поднять Россию с "колен" перед Западом! Я сама живу не в России, но это было заметно, мне это очень импонирует", — пишут фолловеры под видео Познера.

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