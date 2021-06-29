Шах и пат: миллионы россиян останутся и без пенсий, и без накоплений к старости

Примерно каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте". Из-за этого государство недополучает доходы в бюджет, а граждане рискуют остаться без пенсий.

Ситуация сложилась патовая. Граждане не доверяют государству, потому что не понимают, куда уходят их налоги и пенсионные отчисления. Формула расчёта пенсионных баллов непрозрачна настолько, что вряд ли её понимают даже в самом Пенсионном фонде. Поэтому многие люди не видят смысла что-то отдавать государству и предпочитают получать зарплату"в конверте". А значит, и рассчитывать на пенсию от государства они не смогут. В лучшем случае — на мизерную.

Ситуацию усугубила пандемия коронавируса: у миллионов людей резко упал уровень доходов. Но никто не отменил обязанность кормить семью, платить кредиты, собирать детей в школу. И работники стали чаще соглашаться на "серые" зарплаты. Таким образом, по данным Минфина за 2020 год, доля экономически активного населения, вовлечённого в неофициальную занятость, достигает 40%, а объём "серых" зарплат превышает десять трлн рублей в год, пишет News.ru.

Можно было бы посоветовать таким гражданам откладывать на старость самостоятельно, но проблема в том, что большинству людей в России практически невозможно зарабатывать столько, чтобы накопить. Эффективного накопительного механизма просто не существует, иначе и пенсионная система стала бы не нужна. В итоге миллионы россиян, занятых сейчас в серой зоне экономики, рискуют остаться к старости и без пенсий, и без сбережений, предупреждают эксперты.

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