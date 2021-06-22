Мороженое является самым популярным летним продуктом. О том, какое мороженое лучше всего употреблять в жаркую погоду, рассказала диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, всё мороженое делится на молочное, сорбет и фруктовый лёд. Пломбир — самое колорийное из них, так в нём содержится больше жира.
А вот молочное мороженое является низкокалорийным.
"В хорошем продукте не должно присутствовать большого количества ингредиентов, кроме самого молока и сахара", — пояснила Соломатина.
Что касается фруктового льда, то в его состав обычно входят красители, ароматизаторы и вкусовые добавки. Такой продукт лучше не употреблять.
Самым лучшим мороженым, по мнению Соломатиной, является натуральный фруктовый или ягодный сорбет. В его состав не входит сахар, и он хорошо освежает, сообщает сайт Москва 24.
"Сорбет — это замороженный сок с мякотью, и лучше его делать в домашних условиях. Также дома можно сделать йогуртовое мороженое, которое тоже достаточно вкусное и низкокалорийное. Для этого в нежирный йогурт нужно добавить фруктовое или ягодное пюре и заморозить. Даже можно сделать глазурь: растопить шоколад, обмакнуть в него продукт и снова заморозить", — объяснила она.
Но в сильную жару мороженое может навредить организму, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Употребляя ледяные продукты и напитки, мы на какое-то время переохлаждаем глотку и миндалины. Они становятся более восприимчивы к разного рода инфекциям. От этого очень легко простудиться", — пояснил он.
Людям, страдающим диабетом и гипертонией, не стоит злоупотреблять мороженым. Лучшими напитками для утоления жажды являются зелёный чай, ягодные морсы и компоты.
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