Мороженое является наиболее полезным десертом по сравнению с другими сладостями. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, врач-диетолог Юлия Чехонина.
По словам специалиста, мороженое улучшает настроение и помогает бороться с депрессией, поскольку содержит аминокислоту триптофан, необходимую для синтеза "гормона счастья" серотонина. При этом мороженое должно быть приготовлено с использованием натуральных молока или сливок. Следует избегать растительных жиров, загустителей и эмульгаторов.
"Если сравнивать с тортом или шоколадом, то лучше отдать предпочтение мороженому. Приятных эмоций получим не меньше, а пользы будет больше. Калорийность разных видов мороженого может отличаться", - подчеркнула эксперт и посоветовала съедать в день не больше одной порции или стаканчика мороженого.
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