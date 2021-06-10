Ушла из жизни депутат Госдумы Лариса Шойгу

В четверг, 10 июня, стало известно о смерти Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она ушла из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

Лариса Кужугетовна была старшей сестрой министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Она родилась в 1953 году, в 1977 окончила Томский медицинский институт и в родной Тувинской республике прошла путь от врача республиканской психиатрической больницы до заместителя министра здравоохранения.

В Госдуме Лариса Шойгу работала заместителем председателя комитета по контролю и регламенту, была депутатом от фракции "Единая Россия". Руководитель фракции Сергей Неверов выразил соболезнования в связи со смертью коллеги.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной думе", — написал он в своём Facebook.