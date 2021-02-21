Юрист "Собеседника" попросил Пригожина отказаться от судебного иска

Юрист издания "Собеседник" Роман Шишкин направил на почту Евгения Пригожина просьбу, в которой вновь попытался уговорить бизнесмена отказаться от иска и заключить мирное соглашение. Кроме того, он просит не взыскивать с издания 5 миллионов рублей, которые указал в своем судебном заявлении Пригожин. Пресс-служба "Конкорда" опубликовала текст письма юриста издания.

Представители предпринимателя указывают, что истец на мирное соглашение на условиях ответчика не согласен.

"Поясняем: единственный возможный вариант, который готов рассмотреть истец — публичное признание вины и выражение искреннего сожаления о произошедшем в форме, которая передавалась на согласование. Однако на таких условиях "Собеседник" признавать вину не готов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Евгений Пригожин настроен привлечь к ответственности тех, кто нарушает российские законы и публикует лживую информацию в интернете.

"Мы уже неоднократно заявляли, что приветствуем любое решение суда, главное, чтобы была создана практика, в которой будут поставлены все точки над "и" и диалоги в медиа-пространстве могут вестись, в том числе в оскорбительной манере. Евгений Викторович проинформирован о всех возможных рисках этого дела. Однако он придерживается мнения, что лучше проиграть битву, но выиграть войну", — отмечается в заявлении.

В заключении пресс-служба "Конкорда" заверила, что сторона Пригожина ожидает и приветствует любое решение суда. Напомним, 26 февраля состоится слушание, в ходе которого суд рассмотрит претензии бизнесмена к публикации журналиста Максима Шевченко в издании "Собеседник".

Отметим, что все иски Пригожина касаются защиты чести, достоинства и деловой репутации. Они связаны с появлением в Сети оскорбительных и лживых материалов, касающихся лично бизнесмена, а не с его политическими мотивами и личными взглядами.