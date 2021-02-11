Россиянам напомнили о доступной раз в год выплате от государства

Россияне раз в год могут воспользоваться правом на получение единовременной выплаты от государства, сообщил в интервью агентству "Прайм" сообщил юрист Егор Редин.

Такая возможность предоставляется одиноким малоимущим гражданам и семьям, доход которых ниже величины прожиточного минимума.

Размер единовременной выплаты зависит от величины средней заработной платы и прожиточного минимума. В каждом регионе размер единовременной выплаты может быть разным.

Самые крупные выплаты в Ямало-Ненецком автономном округе - 50 тысяч рублей.

Кроме того, власти того или иного региона могут ввести дополнительные условия для оказания материальной помощи или основания для отказа в ней.