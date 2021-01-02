Россиян-предпенсионеров будут уведомлять о вероятном размере пенсии

ПФР анонсировал новую услугу для так называемых предпенсионеров: люди по достижении 45-летнего возраста будут уведомляться о размере будущей пенсии.

Об этом сообщила пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

"Уведомления будут размещаться автоматически на сайте gosuslugi. ru, обновляясь раз в три года", — говорится в сообщении.

Почему именно после 45 лет

Возраст в 45 лет выбран потому, что

к этому моменту у граждан страны уже есть пенсионный капитал, исходя из размеров которого можно рассчитать уровень пособия по старости.

Как будет происходить информирование

В личном кабинете на сайте ПФР и Госуслуги разместят сведения о том, сколько у человека есть пенсионных накоплений и какой, в зависимости от их размера, будет пенсия.

По словам Андрея Пудова, замминистра труда и социальной защиты, это поможет россиянам оценить свои "финансовые перспективы после выхода на пенсию".