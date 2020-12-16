В Роспотребнадзоре рассказали, сколько хранится "тазик оливье"

Салат оливье является неотъемлемым символом Нового года. Но с этим блюдом нужно правильно обращаться. Дело не только в рецептах приготовления, но и правилах хранения.

"Тазик оливье" нельзя есть в течение всех новогодних праздников, пояснили в Роспотребнадзоре.

"Лучше всего использовать в рецепте обычную варёную колбасу. В идеале её не мешает заменить на отварное красное мясо. Ещё лучше — куриную грудку, — объяснила в интервью для Радио "КП" начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева. — За счёт этого нехитрого маневра срок годности блюда можно немного продлить. Дело в том, что салаты вообще недолго хранятся, мы их не можем хранить дольше, чем до 2 января. Вечером 1 января мы должны полностью доесть все свои "тазики".

"Оливье" — тяжёлая закуска, к тому же довольно долго усваивается. Для каждой составляющей салата необходим "свой" желудочный сок, поэтому злоупотреблять "оливье" точно не стоит.