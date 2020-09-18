Минтруд предлагает направлять безработных, которых только официально зарегистрировано свыше 3,6 млн, на переобучение дистанционно на госпортале "Работа в России".

"С помощью портала "Работа в России" мы перевели регистрацию для получения пособий по безработице в центрах занятости в онлайн-формат. Безработные смогут пойти на переобучение онлайн с помощью новых возможностей этого портала в случае одобрения законопроекта.

Появится возможность получить направление на переподготовку на портале "Работа в России", без посещения центров занятости. Для этого предлагается интегрировать на портал образовательные организации", — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.