Скандал с Мавзолеем увеличил число противников захоронения Ленина

Число защитников исторического наследия, как и противников захоронения Ленина выросло на фоне скандала из-за несвоевременного объявления Союзом архитекторов об "обсуждении вариантов использования пространства".

"Идею оставить тело Ленина в Мавзолее поддерживает 22% россиян, тогда как в 2012–2013 годах таковых было лишь 16-17%. Мнение о том, что Ленин — это наша история, поэтому его нужно оставить в покое, чаще разделяют мужчины (29% против 16% женщин), а также респонденты старше 45 лет (29%). Доля тех, кто считает, что тело Ленина нужно как можно скорее перезахоронить на кладбище, сегодня достаточно велика (40%), однако семь лет назад так считали 44%, а в 2012 году — 48%", — говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Сторонников захоронения Ульянова-Ленина за последние восемь лет стало меньше, но их аргументация осталась прежней.