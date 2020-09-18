Число защитников исторического наследия, как и противников захоронения Ленина выросло на фоне скандала из-за несвоевременного объявления Союзом архитекторов об "обсуждении вариантов использования пространства".
"Идею оставить тело Ленина в Мавзолее поддерживает 22% россиян, тогда как в 2012–2013 годах таковых было лишь 16-17%. Мнение о том, что Ленин — это наша история, поэтому его нужно оставить в покое, чаще разделяют мужчины (29% против 16% женщин), а также респонденты старше 45 лет (29%). Доля тех, кто считает, что тело Ленина нужно как можно скорее перезахоронить на кладбище, сегодня достаточно велика (40%), однако семь лет назад так считали 44%, а в 2012 году — 48%", — говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
Сторонников захоронения Ульянова-Ленина за последние восемь лет стало меньше, но их аргументация осталась прежней.
"17% уверены, что вождя мировой революции надо захоронить, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог. В 2012 и 2013 годах россиян, разделяющих эту позицию, было заметно больше: по 26%. Аргументы сторонников погребения не изменились: Ульянов-Ленин — неоднозначная личность в истории страны, поэтому искусственно сохранять его останки на главной площади России как минимум странно", — отмечают исследователи.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".