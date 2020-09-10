Продуктовые банковские карты предложили ввести в России

В Госдуме предложили ввести продуктовые банковские карточки для малоимущих граждан для покупки отечественных товаров.

"Для повышения уровня жизни россиян необходимы комплексные меры. Например, введение продуктовых банковских карточек, которые СР предлагала ввести еще весной. Гражданам с низкими доходами необходимо перечислять средства для покупки товаров отечественного производства. Это не только поддержит людей, но и позволит стимулировать спрос и перезагрузить предприятия", — цитирует пресс-служба главу партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

Лидер эсэров отметил, что для реализации этой программы малоимущим россиянам нужно задействовать отечественную платёжную систему "Мир".