Данила Козловский случайно запустил флейту в зрителя и попал под суд

Петербурженка просит взыскать с актёра Данилы Козловского более миллиона рублей по иску о возмещении вреда здоровью и штраф в 500 тысяч рублей за неисполнение требований потребителя.

"Куйбышевский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления Елизаветы Видус к Академическому малому драматическому театру — театру Европы (МДТ) о возмещении вреда здоровью. Женщина получила травму в декабре прошлого года во время показа постановки "Гамлет", когда ей в голову отлетела часть металлической флейты, которую использовал как реквизит артист театра Данила Козловский", — сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Зрительнице наложили швы в больнице и дали больничный лист на 10 дней.

"Моральные страдания истца выразились в том, что, несмотря на произошедшее, спектакль не был остановлен, сотрудники театра не обратили никакого внимания. Ни руководство театра, ни артист, нанесший рану, к истцу не вышли, извинений не принесли, самочувствием не интересовались", — говорится в сообщении.

Данилу Козловского вызвали на следующее заседание суда повесткой.