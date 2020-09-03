Жительница Подмосковья лечилась от герпеса и чуть не ослепла

В подмосковном городе Ивантеевке женщина пыталась самостоятельно лечиться от герпеса и чуть не лишилась зрения.

"С жалобами на ухудшение зрения и боль при моргании женщина поступила в Ивантеевскую больницу. Она пыталась решить проблему сама. Это привело к 50% потере зрения, отёку и воспалению роговицы", — сообщили в подмосковном Минздраве.

Врачи поставили женщине диагноз "герпетический кератит глаза".

"Это острое вирусное заболевание, которое поражает глазное яблоко и веки. Причиной его возникновения становится заражение вирусом герпеса. Несвоевременное или некорректное лечение может не только увеличить количество рецидивов, но и вызвать ряд осложнений, которые нанесут непоправимый вред здоровью", — пояснил заведующий офтальмологическим отделением Ивантеевской больницы Сергей Горбунов.

Женщине провели противовирусную и антибактериальную терапию. Её состояние улучшилось и зрение вернулось. Сейчас она находится под амбулаторным наблюдением офтальмолога.