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Жительница Подмосковья лечилась от герпеса и чуть не ослепла

Общество

В подмосковном городе Ивантеевке женщина пыталась самостоятельно лечиться от герпеса и чуть не лишилась зрения.

Жительница Подмосковья лечилась от герпеса и чуть не ослепла

"С жалобами на ухудшение зрения и боль при моргании женщина поступила в Ивантеевскую больницу. Она пыталась решить проблему сама. Это привело к 50% потере зрения, отёку и воспалению роговицы", — сообщили в подмосковном Минздраве.

Врачи поставили женщине диагноз "герпетический кератит глаза".

"Это острое вирусное заболевание, которое поражает глазное яблоко и веки. Причиной его возникновения становится заражение вирусом герпеса. Несвоевременное или некорректное лечение может не только увеличить количество рецидивов, но и вызвать ряд осложнений, которые нанесут непоправимый вред здоровью", — пояснил заведующий офтальмологическим отделением Ивантеевской больницы Сергей Горбунов.

Женщине провели противовирусную и антибактериальную терапию. Её состояние улучшилось и зрение вернулось. Сейчас она находится под амбулаторным наблюдением офтальмолога.

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