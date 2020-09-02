Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский зарегистрировался в списках кандидатов в депутаты Чебоксарского городского собрания.
"13 сентября 2020 года имя известного политика Владимира Жириновского появится в бюллетене на выборах в горсобрание Чебоксар. Владимир Вольфович выдвинут региональным отделением партии ЛДПР и числится среди 460 кандидатов. Политик официально зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Чувашии. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте муниципальной избирательной комиссии Чебоксар", — пишет местное издание.
Факт регистрации политика на выборы в горсобрание столицы Чувашии официально подтвердили в республиканском Центризбиркоме.
"Владимир Вольфович действительно баллотируется в Чебоксарское городское собрание депутатов", — заявили в региональной избирательной комиссии.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.