Эксперт рассказал, в какие настройки ни в коем случае нельзя "залезать" и менять их. Вмешательство может отрицательно сказаться на качестве работы гаджета.
"Обращаться с настройками в смартфоне надо аккуратно и не менять параметры, если не знаете, к чему это приведет. Главное, не стоит залезать в настройки SIM-карты, это может привести к сбою Сети и Интернета, которые потом долго придётся восстанавливать специалисту. Также будьте осторожны с подписками и платными услугами, которые некоторые операторы встраивают в меню SIM-карты, - рассказал агентству "Прайм" директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Специалист проинформировал, что сломать что-то в телефоне, открыв настройки, нельзя, но подпортить качество работы гаджета вполне возможно.
"То же самое касается особых возможностей, например, режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется, и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим. Особенно это актуально для старшего поколения, которому чаще всего устанавливают интерфейс с более крупным шрифтом", — предупредил эксперт.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.