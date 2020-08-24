Специалист назвал настройки в смартфоне, которые трогать себе дороже

Эксперт рассказал, в какие настройки ни в коем случае нельзя "залезать" и менять их. Вмешательство может отрицательно сказаться на качестве работы гаджета.

"Обращаться с настройками в смартфоне надо аккуратно и не менять параметры, если не знаете, к чему это приведет. Главное, не стоит залезать в настройки SIM-карты, это может привести к сбою Сети и Интернета, которые потом долго придётся восстанавливать специалисту. Также будьте осторожны с подписками и платными услугами, которые некоторые операторы встраивают в меню SIM-карты, - рассказал агентству "Прайм" директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Специалист проинформировал, что сломать что-то в телефоне, открыв настройки, нельзя, но подпортить качество работы гаджета вполне возможно.