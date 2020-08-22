В таджикском Памире отстроили новое современное здание РОВД

В Таджикистане, в Горно-Бадахшанской автономной области, построили новое здание РОВД. Это было непросто, учитывая, что это горы, а значит, тяжелые климатические условия и долгие холодные зимы, поэтому постройка заняла два года. Но теперь там все удобства для сотрудников, включая актовые и спортивные залы.