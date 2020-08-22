В Таджикистане, в Горно-Бадахшанской автономной области, построили новое здание РОВД. Это было непросто, учитывая, что это горы, а значит, тяжелые климатические условия и долгие холодные зимы, поэтому постройка заняла два года. Но теперь там все удобства для сотрудников, включая актовые и спортивные залы.
"Руководство страны уделяет органам внутренних дел повышенное внимание. Это обязывает нас круглосуточно нести службу ради обеспечения безопасности граждан", — заявил начальник ОВД Рошткалинского района Нуриддин Азимзода.
Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил закрыть все предприятия в стране, на которых проходят забастовки рабочих.