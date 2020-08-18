По итогам ЕГЭ в Липецкой области максимальное количество баллов — 100 — в 2020 году набрали 24 выпускника.

"Лучше всего выпускники Липецкой области сдали экзамен по русскому языку, девять человек набрали 100 баллов. Большинство из них девушки. На втором месте — химия. Отличный результат у шести выпускников. Третье место разделили информатика, история, за их знание высший балл получили шесть человек, за физику — двое, а обществознание — один. Больше всего стобалльников -15 человек из школ Липецка, четыре выпускника из Усманского района, остальные из городов Грязи, Елец, Лебедянь, райцентра Долгоруково и Липецкого района", — рассказал глава региона Игорь Артамонов.