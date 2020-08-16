На западе Грузии в регионе Имерети произошло землетрясение.
Как сообщает грузинский национальный центр сейсмического мониторинга, магнитуда толчка была 3,2 баллов. Сейсмологи предоставили точное время толчков: в 2:31 по местному времени в 165 км от Тбилиси, в километре к востоку от города Ткибули, близ села Мухура.
Гипоцентр сейсмологического события находился на глубине 11 км, по данным специалистов.
Пока нет информации о жертвах и разрушениях.
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