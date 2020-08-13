Деятели науки и ученые Белоруссии подписали петицию с обращением к властям, где потребовали освобождения задержанных и призвали прекратить насилие в отношении граждан.
Петицию подписали более тысячи ученых, а опубликовало ее издание Onliner.by.
"Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь)", — отмечено в петиции.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.