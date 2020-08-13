Более тысячи белорусских учёных подписали петицию против насилия

Деятели науки и ученые Белоруссии подписали петицию с обращением к властям, где потребовали освобождения задержанных и призвали прекратить насилие в отношении граждан.

Петицию подписали более тысячи ученых, а опубликовало ее издание Onliner.by.