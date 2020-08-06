Золотодобытчики угрожают жизни амурских тигров, считают в ОНФ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил обращение в Минприроды России и Роснедра с просьбой прекратить геологические работы золотодобытчиков в Хабаровском крае.

"На юге края, где с середины мая золотодобытчики ведут разработку карьера, сосредоточена одна из последних в регионе группировка редких хищников. По мнению экологов, проведение взрывных работ при разработке карьера, вырубка леса, загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами снизят численность тигров и нанесет невосполнимый урон всей популяции амурского подвида, сохранившегося исключительно на территории нашей страны", — отмечается в пресс-релизе ОНФ.

По словам представителя ОНФ, активисты-экологи хотят, чтобы были введены ограничения на работы золотодобытчиков.