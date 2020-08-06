Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Лукашенко считает Путина своим братом
Жителя Петербурга задержали за содействие террористам
Лазарев сделал татуировку в честь своей дочери
Жителям Бейрута выдадут беспроцентные кредиты
Лукашенко оценил явку на досрочное голосование
Нюшу призвали быть скромнее на фотографиях
В США могут перенести предвыборные дебаты
Михаил Дегтярёв посчитал свои рукопожатия
"Матч ТВ" бесплатно покажет 60 матчей нового сезона

Золотодобытчики угрожают жизни амурских тигров, считают в ОНФ

Общество

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил обращение в Минприроды России и Роснедра с просьбой прекратить геологические работы золотодобытчиков в Хабаровском крае.

"На юге края, где с середины мая золотодобытчики ведут разработку карьера, сосредоточена одна из последних в регионе группировка редких хищников. По мнению экологов, проведение взрывных работ при разработке карьера, вырубка леса, загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами снизят численность тигров и нанесет невосполнимый урон всей популяции амурского подвида, сохранившегося исключительно на территории нашей страны", — отмечается в пресс-релизе ОНФ.

По словам представителя ОНФ, активисты-экологи хотят, чтобы были введены ограничения на работы золотодобытчиков.

"Для этого мы предлагаем установить для района бассейна верхнего течения рек Дурмин, Обор, Кия и среднего течения реки Хор статус особо охраняемой природной территории федерального значения", — уточнил представитель общественной организации.

Последние материалы
Христо Маринов: Болгарию тащат в еврозону, как затащили в НАТО
Древние бобры рубили деревья для пищи, а не для строительства плотин
В России хотят ввести новые требования к автомобильной аптечке
Девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре
Лукашенко рассказал, какая черта ему не нравится в Путине
Лукашенко считает Путина своим братом
Жителя Петербурга задержали за содействие террористам
Золотодобытчики угрожают жизни амурских тигров, считают в ОНФ
Лазарев сделал татуировку в честь своей дочери
Жителям Бейрута выдадут беспроцентные кредиты
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток-2"
Экономика и бизнес
Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток-2"
Новости Белоруссии
Олег Соскин: ситуация в Белоруссии хуже, чем была на Украине
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Москвичей предупреждают о резком похолодании
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Провокации спецслужб Запада: возможен ли адекватный ответ
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ