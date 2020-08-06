Золотодобытчики угрожают жизни амурских тигров, считают в ОНФ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил обращение в Минприроды России и Роснедра с просьбой прекратить геологические работы золотодобытчиков в Хабаровском крае.
"На юге края, где с середины мая золотодобытчики ведут разработку карьера, сосредоточена одна из последних в регионе группировка редких хищников. По мнению экологов, проведение взрывных работ при разработке карьера, вырубка леса, загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами снизят численность тигров и нанесет невосполнимый урон всей популяции амурского подвида, сохранившегося исключительно на территории нашей страны", — отмечается в пресс-релизе ОНФ.
По словам представителя ОНФ, активисты-экологи хотят, чтобы были введены ограничения на работы золотодобытчиков.
"Для этого мы предлагаем установить для района бассейна верхнего течения рек Дурмин, Обор, Кия и среднего течения реки Хор статус особо охраняемой природной территории федерального значения", — уточнил представитель общественной организации.
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