На Камчатке чиновников лишили служебного транспорта

Чиновников Камчатского края вскоре лишат служебного транспорта, который находится в личном пользовании. Государственных и муниципальных служащих пересадят на государственное такси, сообщается на краевом портале.

"Камчатка первая в стране в целях экономии бюджета радикально сокращает служебные привилегии госслужащих. Врио губернатора Владимир Солодов пересадит чиновников правительства Камчатского края на государственное такси с системой спутникового слежения ГЛОНАСС. Это позволит не допустить траты 21 миллиона рублей в год", — говорится в сообщении.

Благодаря использованию системы спутникового слежения ГЛОНАСС будет исключено использование служебного транспорта в личных целях, а также станет контролироваться расход топлива.

"В результате оптимизации будут исключены случаи использования служебного транспорта в личных целях, а нагрузка на водителей станет равномерной", — отмечается в публикации пресс-службы.

Личный служебный транспорт останется только у врио губернатора Солодова и его заместителей. Другие чиновники будут вызывать гостакси по заявкам.