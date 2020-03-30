Президент России Владимир Путин призвал изменить порядок обслуживания покупателей в магазинах из-за распространения коронавирусной инфекции.

"В магазинах, аптеках нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми 1,5-2 метра", - сообщил президент на совещании с полпредами.