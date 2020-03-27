"Почта России" может увеличить в два раза срок хранения почтовых отправлений в своих офисах в качестве меры по борьбе с эпидемией коронавируса.
Об этом сегодня, 27 марта, сообщил генеральный директор компании Максим Акимов.
"Мы прорабатываем в настоящее время с правительством повышение сроков хранения почтовых отправлений с 30 до 60 дней", — пояснил он журналистам.
Акимов также подчеркнул, что в таком случае гражданам не следует тревожиться, что их посылки могут быть отправлены обратно.
"Спадет волна заболеваемости, ситуация нормализуется, и тогда можно будет прийти и забрать свою посылку", — успокоил он.
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.