Из-за коронавируса посылки в "Почте России" могут храниться дольше

"Почта России" может увеличить в два раза срок хранения почтовых отправлений в своих офисах в качестве меры по борьбе с эпидемией коронавируса.

Об этом сегодня, 27 марта, сообщил генеральный директор компании Максим Акимов.

"Мы прорабатываем в настоящее время с правительством повышение сроков хранения почтовых отправлений с 30 до 60 дней", — пояснил он журналистам.

Акимов также подчеркнул, что в таком случае гражданам не следует тревожиться, что их посылки могут быть отправлены обратно.