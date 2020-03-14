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Владимир Путин подписал закон об изменении Конституции

Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны. Теперь документ должен пройти проверку в Конституционном суде. Общенародное голосование по внесению поправок в Основной закон запланировано на 22 апреля.

Примечательно, что этот закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в течение одного дня - 11 марта. Документ поддержали Заксобрания всех 85 российских регионов. Закон содержит поправку об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина.

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