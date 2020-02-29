С момента отставки бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева прошел почти месяц. Все это время экс-чиновник не появлялся на публике. Бывшие приближенные политика утверждали, что он просто "пропал". Однако на днях его видели на крупном спортивном мероприятии и даже сняли на видео. Это сделал общественник Юрий Шакеев.
На видео видно, что Игнатьев не очень рад "общению" с Шакеевым и даже требует от него прекратить съемку. Общественник спросил бывшего политика, чем он занимается после увольнения. Игнатьев ему ответил, что сейчас он безработный.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.