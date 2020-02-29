"Я - безработный": бывший глава Чувашии засветился на публике. ВИДЕО

С момента отставки бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева прошел почти месяц. Все это время экс-чиновник не появлялся на публике. Бывшие приближенные политика утверждали, что он просто "пропал". Однако на днях его видели на крупном спортивном мероприятии и даже сняли на видео. Это сделал общественник Юрий Шакеев.

На видео видно, что Игнатьев не очень рад "общению" с Шакеевым и даже требует от него прекратить съемку. Общественник спросил бывшего политика, чем он занимается после увольнения. Игнатьев ему ответил, что сейчас он безработный.