Встреча руководителей "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и Европейского космического агентства (ЕКА) Яна Вернера состоится в марте в Москве. Об этом вчера, в понедельник, журналистам рассказали в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что 12 марта высокие лица обсудят вопросы партнерства между двумя организациями.
Как пояснили в "Роскосмосе", стороны планируют обсудить
"состояние работ по подготовке к старту проекта ExoMars-2020, а также возможное сотрудничество по проблематике техногенной засоренности космического пространства".
В 2019 году Рогозин и Вернер встречались в рамках авиационно-космического салона МАКС.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.