Роскосмос обсудит меры борьбы с космическим мусором

Встреча руководителей "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и Европейского космического агентства (ЕКА) Яна Вернера состоится в марте в Москве. Об этом вчера, в понедельник, журналистам рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что 12 марта высокие лица обсудят вопросы партнерства между двумя организациями.

Как пояснили в "Роскосмосе", стороны планируют обсудить

"состояние работ по подготовке к старту проекта ExoMars-2020, а также возможное сотрудничество по проблематике техногенной засоренности космического пространства".

В 2019 году Рогозин и Вернер встречались в рамках авиационно-космического салона МАКС.