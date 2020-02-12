В Петербурге над Невой может появиться канатная дорога

Администрация Петербурга обсуждает возможность возведения канатной линии над Невой между проспектом Большевиков и станцией метрополитена "Пролетарская".

Как сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, близкий к властям Петербурга и Ленобласти, при реализации данного проекта по проспекту Большевиков до набережной граждане смогут доезжать на трамвае, а после по канатной дороге — попадать на левый берег Невы. Отмечается, что проект отчасти решит проблему транспортного сообщения Санкт-Петербурга с Кудрово.

В настоящее время попасть в населенный пункт можно исключительно через Ленинградскую улицу и Кудровский проезд. Последний упирается в проспект Большевиков, тянущийся до Октябрьской набережной. При этом на другом берегу Невы находится станция подземки "Пролетарская", прямое сообщение с которой как раз могла бы обеспечить канатная дорога.