В США по ошибке выпустили из тюрьмы приговоренного к пожизненному сроку

Пенитенциарная система США дала серьезный сбой.В результате в штате Джорджия "по ошибке" был выпущен на свободу преступник, приговоренный к пожизненному заключению, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Сообщается, что на свободу выпустили Тони Майкон Мунос-Мендеса, которого приговорили к пожизненному сроку.

31-летний преступник был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и за растление малолетних. В настоящее время власти Джорджии ищут преступника. На его поиски брошены все силы.

Ранее сообщалось о жительнице Невады по имени Кэти Вудс, которая по ошибке провела в тюрьме 35 лет. Когда выяснилось, что она не была убийцей, ей выплатили компенсацию в размере $3 млн.

Фото: twitter.com