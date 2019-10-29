Пенитенциарная система США дала серьезный сбой.В результате в штате Джорджия "по ошибке" был выпущен на свободу преступник, приговоренный к пожизненному заключению, сообщает информационное агентство РИА Новости.
Сообщается, что на свободу выпустили Тони Майкон Мунос-Мендеса, которого приговорили к пожизненному сроку.
31-летний преступник был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и за растление малолетних. В настоящее время власти Джорджии ищут преступника. На его поиски брошены все силы.
Ранее сообщалось о жительнице Невады по имени Кэти Вудс, которая по ошибке провела в тюрьме 35 лет. Когда выяснилось, что она не была убийцей, ей выплатили компенсацию в размере $3 млн.
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