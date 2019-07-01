Россия в июле: рост "коммуналки", обувь с QR-кодом и другие изменения

Июль отмечен большим количеством изменений в законах и жизни россиян: коммунальные услуги вновь подорожают, самолеты перестанут летать в Грузию, а обувь начнут штамповать специальным кодом.



Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией / Новости от 21.06.2019 21:42

Услуги ЖКХ станут еще дороже

В июле начинается новая индексация коммунальных тарифов. В 2019 году она проходит уже второй раз. Первая индексация была связана с повышением НДС - увеличение налога на добавленную стоимость стало причиной постановления правительства о преждевременной корректировке тарифов. Этот шаг позволил уменьшить убытки ресурсоснабжающих предприятий.

В январе коммунальные тарифы во всех регионах увеличили на 1,7%. В июле индексация будет проходить с учетом местного коэффициента.

Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом выросли

С 1 июля вырастет размер ежемесячной выплаты родителю или опекуну ребенка-инвалида или инвалида с детства первой группы - с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Соответствующий указ в марте подписал президент России Владимир Путин.

Обувь начнут маркировать QR-кодом

В июле в России начнется переход на обувь с QR-кодом. В специальном коде будет содержаться вся информация о фирме и товаре, а также ключ проверки и электронная подпись. С помощью такой маркировки государство намерено бороться с подделками и уходом налогов.

С июля всех производителей обяжут зарегистрироваться в программе "Честный знак" и промаркировать остатки готовой продукции. С октября выпускать и ввозить в страну разрешат только промаркированную обувь. С 1 февраля 2020 года продавать обувь без QR-кода запретят вообще.

Запрет на воздушное сообщение между Россией и Грузией

С 8 июля прекращается воздушное сообщение между Россией и Грузией. Указом президента всем российским авиакомпаниям запрещены рейсы на территорию Грузии, а операторам рекомендовано воздержаться от продажи туров в эту страну. Запрет носит временный характер, однако точных сроков нет. Грузинским авиакомпания также запретили летать в Россию из-за огромных долгов.

Гостиницы начнут экзаменовать

В июле ужесточаются требования для гостиничного бизнеса. Теперь отели, в которых больше 50 номеров, обязаны получать звезды. Экзамен на соответствие придется сдавать раз в три года, а если гостиница пропустит проверку или разместит о себе неверную информацию, ее ждет штраф. К 2021 году сдавать экзамен на звёздность будут отели с любым количеством номеров.

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